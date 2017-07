Nyakó: A bűnszövetkezet vezetője Orbán Viktor

Költségvetési csalás és a választás rendje elleni bűncselekmény miatt feljelentik a nagyobbik kormányzópártot a szocialisták.

A 24.hu írta meg, hogy a Fidesz rekordolcsón plakátolhatott 2010-ben. 4700 plakáthelyért kevesebb mint 100 milliót fizettek, ami mostani listaáron egymilliárdba kerülne. Nyakó István szerint ráadásul a Fidesz még ezzel az összeggel is csalt, mert az Állami Számvevőszéknek mindössze 35 milliót vallottak be, így 63 millió forintnak nyoma veszett. A szocialisták sajtófőnöke szerint ez a csalás arra is befolyással lehetett, hogy a Fidesz kétharmados többséget szerzett 2010-ben.

hirdetés

„Az MSZP feljelentést tesz különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bánszövetkezetben elkövetett csalás miatt. A bűnszövetkezet neve Fidesz, a bűnszövetkezet vezetője Orbán Viktor” – fogalmazott Nyakó István.