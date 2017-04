Nyakó: 2018-ban eljön az igazság pillanata

Nem derült ki, hogy ki küldte oda a kopaszokat a Nemzeti Választási Iroda elé Nyakó István szerint, mert bár a rendőrség valóban feltárta a személyazonosságukat az Alkotmányvédelmi Hivatal segítségével, de ahogy „bizonyos mobilszolgáltatóktól lekérték a telefonos híváslistákat, abban a pillanatban leállt a nyomozás”, senkit nem hívott be a rendőrség közülük.

– Ezt beszerezték, a nyomozás leállt, arra való hivatkozással, hogy nem történt bűncselekmény, én nem vagyok sértettje az ügynek, holott száz százalékig biztos vagyok abban, hogy tulajdonképpen fideszes nyomra bukkant az eljáró rendőrhatóság, és ügyészség, és amennyiben fideszes szálat találnak egy bűncselekményben, függetlenül attól, hogy ez vagyon elleni bűncselekmény, vagy köztörvényes ebben az esetben, egy politikai ügy, abban a pillanatban a Fidesz ügyészsége és rendőrsége megállítja a nyomozást, hangsúlyozta a szocialista politikus.



hirdetés

A népszavazás rendje a sértett, ezt írták le – árulta el Nyakó. Hozzátette: a törvény arról szól, hogy aki mást megakadályoz abban, hogy leadja szavazócéduláját, az 3 évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető. – Aki fel van írva Kubatov listájára, azok bemehetnek, Kovácsék nincsenek odaírva, ők menjenek el. Megfenyegetik őket, majd ezután a rendőrség és az ügyészség is azt mondja, hogy nem történt semmi, hiszen a választás rendje a sértett, nem pedig Kovácsék. Én azt gondolom, hogy ez nonszensz. Ilyen nem lehet. Addig fogunk harcolni az ügyben, ameddig tudunk.



Nyakó úgy vélte a Hír TV stúdiójában, hogy 2018-ban fog eljönni az igazság pillanata, Botka László le fogja váltani Orbán Viktor jelenlegi miniszterelnököt, ezt követően pedig kiderül minden „énekelni fognak ezek az urak is, mert már nem fogják élvezni a Fidesz országos elnökségének védelmét”.



Nyakó szerint az ő feljelentése nélkül is eljárás alá kellett volna vonni azokat a férfiakat, akik megjelentek a választási iroda előtt, „amikor megtörtént az a szemétség február 23-án, ami a magyar demokráciával történt meg, kezét csókolom”.



Kitért arra is, senkit nem hívtak be tanúnak, ahogy kiderült az, „valószínűleg a hiváslistákból, hogy ezek az urak, és főleg Varró Krisztián a kritikus pillanatokban kivel érintkezett, és az kivel érintkezett utána, abban a pillanatban leállították a nyomozást, megszűnt minden, és kiadták ezt a gyomorforgató határozatot, amit megküldtek”.



Emlékeztetett, előkerült a videó, amin az egyikük Kubatov Gábor mögött ül, egy focimeccsen. Nyakó szerint már kétség nem fér ahhoz, hogy kik az érintettek, az elkövetők. „Ahol a rendőrséget ez a hatalom nem tudja bevetni, ott a kopasz különítményeseket fogja elküldeni akár a Fidesz-székház védelmében, akár Kocsis Máté polgármester úr ünnepi beszéde alatt, hogy nehogy megzavarják, vagy akár a ligetvédőkhöz”.



„Amit már a rendőrség nem tesz meg, mert nem bírja ki az egyenruha, és nem bírja ki a rendőrnek az erkölcsi érzéke, hiszen szolgál és véd, oda ezeket az alakokat be lehet majd vetni, csak megvárom azt a pillanatot, amikor ezek a különítményesek hárman, négyen sétálnak az utcán, nemzeti karszalaggal a karukon géppisztollyal, és igazoltatnak – na hát én ezt a pillanatot nem szeretném megérni” – szögezte le Kónya, hozzátéve: márpedig a viszkető miniszterelnököt hallva megfordul az ember fejében, hogy mit akarnak ebben az országban.