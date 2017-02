NOlimpia: már házhoz is mennek az aláírásokért

Megosztás KK, 2017. február 7., kedd 17:16

Házhoz megy az aláírásokért a Momentum Mozgalom. Az olimpiáról szóló népszavazást kezdeményező szervezet tagjai már nemcsak az utcán gyűjtik a szignókat, de az érdeklődők lakására is kimennek. Közben MSZP is beszállt a gyűjtésbe, húsz standdal kapcsolódnak be a határidő előtt tíz nappal.