Nincs veszélyben államtitok, csak pártiratok voltak a feltört irodában

Nem tűnhetett el államtitkot tartalmazó dosszié a feltört Jobbik-irodából Mirkóczki Ádám szerint.

A párt szóvivője, aki egyébként a nemzetbiztonsági bizottság egyik tagja, a Reggeli járat című műsorunkban azt mondta: csak hivatalos levelezést és a Jobbikkal kapcsolatos iratokat tárolt irodájában.

A képviselő hétfőn találta nyitva irodáját. A Fidesz kacsának tartja a betörésről szóló híresztelést, az ellenzéki pártok szerint viszont soha nem derül ki az igazság.

„Egy dologban meg tudok nyugtatni mindenkit: minősített adatot – amely közkeletű nyelven államtitkoknak minősül – értelemszerűen nem tartottam az irodában, pontosan azon biztonsági körülmények miatt, amelyeket tapasztalunk az irodaházban. Ez nem azt jelenti, hogy oda bármikor bárki be tud törni, hanem azt jelenti, hogy tudom, más is bejuthat az irodába, hiszen más személyzetnek is van kulcsa” – mondta Mirkóczki Ádám.

