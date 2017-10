Niedermüller: „Ilyen Türkmenisztánban sincs!”

Bírósághoz fordul a DK, amiért a kormány letakarta a plakátjaikat. A párt alelnöke kijelentette: teljesen törvényesen jártak el a kampány megrendelésekor.

A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselői saját, szabadon felhasználható frakciótámogatásukat költötték magyarországi plakátkampányra, így teljesen törvénytelen, hogy a magyar kormányhivatalok a plakáttörvényre hivatkozva távolítják el a „Válassz: Orbán vagy Európa?” feliratú plakátokat - mondta Newsroom című műsorunkban Niedermüller Péter, a DK alelnöke. A párt ezért bírósághoz fordul.

„Olyan a világon nincs, hogy egy hatóság hoz egy döntést, ami azt mondja, hogy ellene nem lehet fellebbezést benyújtani, de viszont rögtön végre kell hajtani. Ilyen Türkmenisztánban sincs, sehol a világon, ez teljességgel törvénytelen. Ezért teljesen természetesen bírósághoz fordultunk. Már beadványt készítettünk a Fővárosi Bírósághoz és kérjük a határozatnak megszüntetését, visszavonását. Természetesen anyagi és politikai kártérítésre is igényt tartunk, hiszen azáltal, hogy letakarják törvénytelenül a plakátjainkat, politikai kárt is okoznak nekünk, úgyhogy nyilvánvalóan kártérítési igénnyel is fellépünk” – mondta Niedermüller Péter.

A teljes beszélgetés:

