Népünnepéllyé alakult a tüntetés, hajnalra lett vége

Kormányellenes tüntetésbe torkollott a civiltörvény ellen szervezett demonstráció. A békés tiltakozás résztvevői megtöltötték a Hősök terét. A rendezvény hivatalos vége után a Fidesz-székháznál gyülekeztek többen, majd onnan indultak az Oktogon érintésével a Parlamenthez – közben kormányellenes jelszavakat skandáltak.

Több ezren gyűltek össze a Hősök terén, hogy a civiltörvény ellen és a Közép-európai Egyetem megmaradásáért tüntessenek.

„Féltem Magyarországot, nagyon féltem, és féltem a jövőnket, féltem a gyerekeim jövőjét, féltem az emberek jövőjét, és mindig itt vagyok, mindig eljövök, és mindig harcolni fogok, hogy ez egy jobb világ legyen” – mondta egy tiltakozó nő.

Hazug, hamis és álságos a civiltörvény az Ökotárs Alapítvány igazgatója szerint. „Hazug, mert a civilek működése már most is átláthatóbb, mint bármilyen kormányzati közbeszerzési eljárás. Hamis, mert nyilvánvalóan egyetlen célja van, hogy megbélyegezze és lejárassa azokat a civil szervezeteket, akik fel merik emelni a hangjukat, akik jelzik, hogyha nem jó irányba mennek a dolgok, és álságos is, hiszen az állam is kap külföldi támogatásokat, ezek nélkül már csődbe mentünk volna” – fogalmazott Móra Veronika.

Később a tömeg egy része a Lendvay utcai Fidesz-székházhoz vonult, ahol skandáltak, és megpróbálták áttörni a rendőr sorfalat.

A tüntetők később az Oktogon felé indultak, ahol a cél a forgalom megbénítása volt, majd a tömeg egy része később a Parlament felé vette az irányt, hozzájuk a lemaradók is csatlakoztak, így újra több ezresre nőtt a tömeg.

Ezek után a tömeg egy része ismét a belváros felé indult, ahol a demonstráció spontán népünnepéllyé alakult.

Az Oktogon végül hajnalra ürült ki. A demonstrálók éjszakára megbénították a fővárosi csomópontot, helyszíni beszámolók szerint azonban fél ötkor már átengedték a villamosokat, és a forgalmi rend mostanra helyreállt. A rendőrök és az autósok is türelmesek voltak, komolyabb atrocitásokról nem érkezett hír.

