Népszavazást kezdeményez az LMP Paksról

Népszavazást kezdeményez a paksi atomerőmű bővítéséről az LMP.

Szerintük a beruházás az olimpiánál is kockázatosabb, az emberek többsége pedig nem támogatja, ezért minden erőszakmentes eszközt megragadnak, hogy megakadályozzák az építkezést. Az LMP úgy tudja, hogy az Európai Bizottság a jövő héten az utolsó kötelezettségszegési eljárást is megszünteti Paks II. ügyében. A Nemzeti Választási Bizottság tavaly azért utasította el Jávor Benedek EP-képviselő hasonló népszavazási kezdeményezését, mert nemzetközi szerződésről nem lehet referendumot tartani.

„Addig fogunk menni, amíg egy olyan kérdést nem találunk, amit át fognak engedni. A népszavazáson kívül minden eszközt meg fogunk ragadni annak érdekében, hogy Paks II.-t megakadályozzuk. Tényleg fordulópontnál vagyunk, ahogy Ungár Péter is mondta, úgy néz ki, hogy Brüsszelnél is sikerrel jártak az ipari lobbisták, és úgy néz ki, hogy át fogják engedni ők is ezt a kezdeményezést, nincs mire várnunk, nincs más lehetőségünk, magunkra vagyunk utalva” – jelentette ki az LMP társelnöke.