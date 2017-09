Németh Szilárd elárulta a jó pacal titkát

A frakcióvezető-helyettes szívesen látná itthon Jamie Olivert tanácsadóként.

A Hír Televízió kérdésére, miszerint mi a véleménye a menzareformról, Németh Szilárd elmondta, hogy osztja Kósa Lajos véleményét. A frakcióvezető-helyettes szívesen főz, kedvence a füstölt nyúljával készített pacal. Emellett szívesen látná Magyarországon Jamie Oliver amerikai szakácsot is tanácsadóként.

„Hát, én elég sokat főzök, gondolom látták az interneten is. Ha rám néznek, akkor lehet találgatni, minek a pártján vagyok. A kedvencem egyébként a füstölt nyúljával - ez az oldalasnak egy része – készült pacal. És ha még kerül bele egy kis velő, akkor az isteni és mennyei tud lenni, és szerintem egészséges is. Én annak a híve vagyok, amit ez a híres bohém szakács Jamie Oliver is megfogalmazott, illetve próbált átnyomni Amerikában, ahol egyébként megbuktatták. Én szívesen látnám itt tanácsadóként” – nyilatkozta Németh Szilárd.