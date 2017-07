Nem tudni, hány kórházat zártak be

Nincs hivatalos összesítés az ideiglenes bezárt kórházi osztályok számáról. Az egészségügyi államtitkár természetesnek tartja, hogy az intézmények a nyári szabadságolások idejére teszik a felújításokat. A szakdolgozói kamara szerint viszont épp a vakációval járó létszámhiány miatt számít kritikus időszaknak a nyár a kórházakban.

- Tudja már, hogy körülbelül mennyit kell várni? - Nagyon sokat.

Betegek vártak a sorukra a dél-pesti kórház III-as számú belgyógyászati osztályán.

- Mikorra van időpontja? - Azt sem tudom mennyi most az idő. - 11. - Fúú, fél 12-re. - Hát, még a fél 10-es is itt ül.

Egy az osztályt zárták be június közepén. A kórház tervezett felújításra hivatkozott, és tagadta, hogy a tömeges felmondások miatt kényszerült az osztály bezárására.

- Győzik a sok munkát? - Hát sok van. Most megvolt a költöztetés, úgyhogy ez jó.

Ellenzéki képviselők hiába szerették volna megtudni, hogy hány kórházi osztályt zár be a nyári szabadságok miatt, illetve hány osztályon zajlik felújítás, konkrét választ nem kaptak az illetékes minisztériumtól. Hasonlóan járt a Hír TV is.

- Hány kórházi osztályt zártak be? - Nem tudok erre válaszolni, meg kellene nézni, hogy hányan kértek ilyent, de ha kell utánanézünk ez nyilvános. (Ónodi- Szűcs Zoltán, egészségügyi államtitkár, EMMI)

Az egészségügyi államtitkár azt mondta, hogy a felújítások az összes kórházi ágy 1-2 százalékát érinthetik.

„A különböző intézmények különböző okot jelölnek meg akkor, amikor a hatóságtól kérik a működési engedélyének ilyen című azonosítását, hogy ez most éppen festés vagy burkolatcsere, vagy valami, az teljesen másik történet, és már sokszor elmondtam, hogy nyilván mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy ezeket úgy ütemezze, amikor amúgy is kisebb a betegforgalom, és a nyár az tipikusan ilyen” – mondta Ónodi- Szűcs Zoltán.

Az egészségügyi szakdolgozók szerint a nyári hónapok a szabadságolások miatt kritikus időszaknak számítanak.

„A kórházak ugyanolyan telítettek, tehát nem lehet látni ezt a szezonális ingadozást, hogy esetleg a betegek távol maradnak, vagy nem tervezik a műtétüket arra az időszakra, mi konkrétan azt látjuk, hogy ugyanaz az elvárás a dolgozóink felé mint akár influenzajárvány idején, akkor, amikor pontosan tudjuk, hogy betegek száma is nő, és hát bizony a mi kollégáink is megbetegszenek. Tehát ez egy nagyon kritikus időszak július, augusztus szeptember közepe az ellátó rendszerben” – nyilatkozta Babonits Tamásné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alelnöke.

Külföldön kevesebb orvos és szakdolgozó próbál szerencsét, mint korábban, de a pályaelhagyás továbbra is gond - mondja az Orvosok Szakszervezetének képviselője.

„A szakdolgozók is hagyják el az egészségügyet, mennek külföldre, az ő igazolást kérő számuk is csökkent, viszont a szakdolgozóknál jelentős az a szám is, aki Magyarországon belül hagyja el az egészségügyet, átmennek szolgáltató iparba, lásd most a turisztikai iparban bejelentett, jelentős béremelés, ami egy nagy elszívó erő az egészségügyben” – mondta el Elek Norbert, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke.

Az érdekvédők további béremelést sürgetnek a magyar egészségügyben.