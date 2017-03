Nem riad meg a visszautasítástól Juhász

Nem keseredett el, és nem adja fel az új pólusnak nevezett közös ellenzéki együttműködést Juhász Péter.

Az Együtt elnöke a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, míg az általa megnevezett pártok kikosarazták, több magánember is megkereste őt a tegnap felvetett ötlete után. A politikus szerint mindenképp szükség lesz egy fajta együttműködésre.

hirdetés

„Amíg a nyilvánosságban pártok egyébként ilyen módon elutasítottak, addig telefonon nagyon sokan kerestek meg, akik meg jelezték, hogy őket érdekli. Az új pólus létrejöhet úgy is, hogy mindenki jön az Együtt listájára és akkor nincsen szükség más pártokra. Csak én, hogy mondjam, azt gondolnám, hogy mondjuk más pártoknak sokkal szerencsésebb és jobb, hogy magukat nem feladva, hanem valamilyen módon becsatornázva egy közös választási pártba jönnének be. Ez egy felvetés volt egy interjúban. Nekem az is tökéletesen meg fog felelni, hogy ha egyébként az Együtt maga lesz az a gyűjtő párt” – nyilatkozta a politikus.

Tekintse meg a teljes interjút!

hirdetés