Nem nyomoznak a Garancsi-plakátok ügyében

A Polt Péter vezette ügyészség villámgyorsan visszadobta az Esma-ügyben tett feljelentést.

A Zoom.hu augusztus végén írta meg, hogy a miniszterelnöki barát érdekeltségébe tartozó cég két éve engedély és ellentételezés nélkül használ plakáthelyeket a fővárosban, amit a Fővárosi Közgyűlés egy előterjesztésben gyakorlatilag el is ismert.

A cikk megjelenése után Tényi István hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a IX. kerületi ügyészségen, és indítványozta a feljelentés-kiegészítést is a Garancsi-cég ügyében, ám a vádhatóság bűncselekmény gyanúja hiányában elutasította ezt. Sokat nem foglalkoztak a beadvánnyal, amely augusztus 30-án este futott be, és szeptember 1-jére már meg is lett a döntés.