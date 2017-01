Nem kér segítséget a kormány

A rendkívüli hideg ellenére sem kér segítséget a kormány a nem állami intézményektől, és nem nyittat ki templomokat sem.

Rétvári Bence kereszténydemokrata államtitkár a Hír Televíziónak azt mondta, a többletforrásokkal a jelenlegi szálláshelyek is meg tudják oldani a pluszfeladatokat. „Az éjszakai szálláshelyek mellett a nappali melegedők alakíthatók át, civil szervezetek tudnak a számukra biztosított forrásból többletkapacitásokat megnyitni, amelyek eddig is elegendőek voltak. És bízunk benne, hogy a jövőben is elegendőek lesznek, és tudják azt fogadni, aki rászorul a segítségre. De mindenkit arra kérünk, hogy szóljon, hogyha veszély áll fenn a nagy hidegben, vagy aki veszélyhelyzetben van, jöjjön be, kap meleg ételt és szállást, el tudják látni” – emelte ki Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára.

