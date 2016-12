Nem mindenki örült az amerikai–japán megemlékezésnek

Először emlékezett közösen a helyszínen a Pearl Harbor-i bombázásra az amerikai elnök és a japán kormányfő. Abe Sinzó a 75. évfordulón a túlélők előtt nyilvánított részvétet, ezt pedig Barack Obama történelmi gesztusnak nevezte. Az 1941-es támadásban több mint 2 ezer amerikai tengerészgyalogos halt meg, az Egyesült Államok ezután lépett be a II. világháborúba.

Virágot dobott az amerikai elnök és a japán miniszterelnök az 1941-ben Pearl Harborban elsüllyedt USS Arizona roncsaira. Abe Sinzó és a Barack Obama két héttel a Pearl Harbor-i bombázás 75. évfordulója után találkozott egymással.

„Obama elnök úr, az Egyesült Államok polgárai és a világon élő összes ember, japán miniszterelnökeként az őszinte és örökké tartó részvétemet szeretném kifejezni azok lelkéért, akik itt veszítették életüket, csakúgy, mint azon bátor férfiak és nők lelkéért, akik életét egy olyan háború ragadta el, amely ezen a helyen kezdődött. És azon megszámlálhatatlan ártatlan ember életéért is, akik a háború áldozatai lettek. Sosem szabad újra átélnünk a háború borzalmait. Ez egy ünnepélyes eskü, amit mi, japán emberek tettünk” – nyilatkozta Abe Sinzó japán miniszterelnök.

Abe Sinzó katonai vezetők, túlélők előtt mondta el beszédét, Barack Obamával közösen. A január 20-áig még hivatalban lévő amerikai elnök szerint a japán kormányfő látogatása a megbékélés erejét mutatja.

„Köszönet a szívélyes szavakért. Köszönet a mai jelenlétéért. Egy történelmi gesztus, a megbékélés hatalmát fejezi ki és a szövetségét az amerikai és japán emberek között. Egy emlékeztető arra, hogy a háború okozta legmélyebb sebek is utat engednek a barátságnak és a tartós békének” – véli Barack Obama.

A két vezető ezután a néma vigyázzállásban emlékezett az előtt a fal előtt, amelyen a Pearl Harborban elhunytak nevei szerepelnek. Nem mindenki nézte jó szemmel a japán miniszterelnök gesztusát.

„Pearl Harborba menni és megpróbálni teljesen kitörölni a számláján lévő hibákat a második világháborúban, az csak egy vágyálom, attól félek. Ne felejtsük el, hogy a legnagyobb csatatér a világ fasizmus elleni harcában keleten, Kínában volt. A kínai emberek hatalmas nemzeti áldozatot adtak a világ győzelméhez a fasizmus felett. A Kína és más ázsiai áldozatországokkal szembeni megbékélés nélkül Japán sosem lesz képes változtatni semmin” – jelentette ki Hua Chunying kínai külügyi szóvivő.

A japán miniszterelnök nem titkolt célja az volt a gesztussal, hogy megerősítse az Egyesült Államokkal fennálló szövetségesi kapcsolatát és megmutassa a többi ázsiai országnak, így Kínának is, hogy Washington a partnere minden vitás kérdésben.

1941. december 7-én Japán hadüzenet nélkül, bombázókkal és vadászgépekkel támadta meg Pearl Harbort, ahol az amerikai haderő több hajója is állomásozott. A több mint 2000 halálos áldozatot követelő támadás után lépett be az Egyesült Államok hivatalosan is a második világháborúba.

