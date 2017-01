Nem mertek nyilatkozni a Hír TV-nek a tiltakozó dolgozók

Szakszervezetek és dolgozók tüntettek egy aszódi szélvédőgyártó üzem előtt, a cég érdekképviseleti vezetőjét ugyanis a bértárgyalások kezdete előtt kirúgták. Emlékezetes: a Fővárosi Közterület-fenntartó négy szakszervezetisét azután bocsátották el, hogy egyikük nyilatkozott a Hír TV-nek. A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint Magyarországon megpróbálják ellehetetleníteni az érdekképviseleteket.

„150-160 ezer nettó túlórák nélkül” – Ennyi fizetést akart kiharcolni az aszódi Fritz Kft. dolgozóinak Juhászné Kovács Edit, a cég szakszervezeti vezetője. A német–török szélvédőgyártó vállalat azonban január 13-án, még a bértárgyalások előtt kirúgta a nőt. Emiatt több szakszervezet tüntetést tartott a cég a központja előtt. Az üzem dolgozói közül azonban csak kevesen jöttek el, a Hír TV-nek sem mertek nyilatkozni.

hirdetés

„Megfélemlítés áldozatai, őket kirúgással fenyegetik, zsarolással, pszichoterrorral” – hangoztatta a megmozduláson Juhászné Kovács Edit volt szakszervezeti vezető

Január 13-án rúgták ki az FKF négy szakszervezetisét is. Király Andrást, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetének elnökét azután bocsátották el, hogy a cég korrupciógyanús cafeteria-költéseiről nyilatkozott a Hír TV Célpont című oknyomozó magazinjának.

„Ma Magyarországon szinte bérből, keresetből nem tudnak megélni az emberek. És igen is, azért vannak a szakszervezetek, azért vannak a szakszervezeti vezetők, hogy ezt a munkáltatók, a tulajdonosok tudomására hozzák. És természetesen ki fognak állni ezek után is a tömegekért és a munkavállalókért” – fogalmazott Király András.

„Magyarországon megpróbálják ellehetetleníteni az érdekképviseleteket” – hasonlóan nyilatkozott a Nemzetközi és a Magyar Szakszervezeti Szövetség is. „Most van itt az idő, amikor be kell a szakszervezetbe lépni, most jött el a pillanat, amikor már senki sem nézheti kívülről, hamis biztonságérzetben, ahogy érte is, az ő béremeléséért is, kollektív szerződéséért is küzd a szakszervezet” – emelte ki a rendezvényen Székely Tamás, a szervezet alelnöke.

hirdetés

A szakszervezetek a következő hetekben tüntetéssorozatra készülnek. A tervek szerint az FKF-nél az alacsony bérek miatt február 20-án munkabeszüntetés lesz.