Nem létező személyeket kérdez a Soros-tevről a kormány

Kun Bélát is megkérdezte a Soros-tevről a kormány. A 79 éve Moszkvában kivégzett kommunista politikus nevére egy zuglói lakásba érkezett meg a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció. Bár Kun Béla nevű személy nem lakik az adott címen, nem először küldenek oda kormányzati levelet a nevére.

Nem létező nevekre is küldenek nemzeti konzultációs levelet a Magyar Nemzet szerint, amelynek egy zuglói lakos panaszolta el, hogy Kun Bélának címezve is érkezett kormányzati levél a Soros-tervről, de a 79 éve Moszkvában kivégzett kommunista politikus nem a fővárosi Szugló utcában lakik – erre a címre már nem először érkezik Kun Bélának levele.

hirdetés

A Hír TV is beszámolt róla, hogy legutóbb egy negyven éve, nyolcéves korában elhunyt fiú véleményére is kíváncsi volt a kormány – egy óbudai címre küldtek konzultációs levelet neki. Az érintett egyik rokona azt mondta: felháborító és kegyeletsértő, ami történt. A Miniszterelnöki Kabinetiroda vizsgálatot ígért.

hirdetés

Nem bonyolult csalni a konzultáción

Könnyen kijátszható a kormány nemzeti konzultációja az interneten – a Célpont stábja kipróbálta: egy óra alatt 81-szer küldte el a kérdőívet. A kormánytagok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ugyanakkor nem lát kivetnivalót a rendszerben. Péterfalvi Attila szerint akkor lenne baj, ha a kormány visszaigazolást küldene. „Jó, hogy így van, az adatvédelmi hatóság nem szeretné és nem is támogatná azt, hogy valamiféle visszaellenőrzés legyen” – mondta a hatóság elnöke. Tuzson Bence azt mondta: a kormány bízik a magyar emberek jóhiszeműségében, szerinte amúgy is csak a kérdőívek 5 százaléka érkezik online. Azt ugyanakkor az államtitkár is elismerte, hogy minél többen töltik ki a konzultációt, az annál nagyobb felhatalmazást ad a kormánynak.