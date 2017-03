Nem lesz fesztiválozás a Lupa-tó területén

Nem lesz fesztiválhelyszín a budakalászi Lupa-tó – erről beszélt Gerendai Károly nagyvállalkozó, aki közel húsz évre nyerte el a bányató üzemeltetési jogát, a közelmúltban pedig meg is vette annak harmadát.

A lakók elsősorban attól tartanak, hogy a strand és szórakozóhelyek létesítése mellett szembesülniük kell majd a megnövekedett forgalommal és egy esetleges zajszintemelkedéssel is.

„Több helyen elmondtam a sajtóban is, meg akivel személyesen találkoztam, azoknak is, hogy szó sincs arról, hogy itt fesztiválokat akarnánk szervezni. Énnekem ugyan van olyan vállalkozásom, amely fesztiválokkal foglalkozik, sőt van olyan vállalkozásom, amely éttermeket működtet, meg olyan is, amely óriáskereket működtet, meg ilyenek, de se óriáskereket nem tervezek ide, se fesztiválokat, se éttermeket nem tervezek itt üzemeltetni. Strandot meg vízi sportcentrumot tervezünk működtetni” – mondta el Gerendai.

