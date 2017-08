Az MSZP jelentősen megemelné a nyugdíjminimumot. A pártelnök kijelentette: először a legszegényebbeket kell felzárkóztatni.

Jelentősen megemelné az MSZP a nyugdíjminimumot – erről a párt elnöke beszélt egy fórumon Csillebércen. Molnár Gyula szerint a jelenlegi nyugdíjrendszert teljesen át kell alakítani, nagyobb ütemben kell növelni a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat, és nyugdíjplafont kell bevezetni.

hirdetés

hirdetés

„Ma felelősen azt tudom ígérni, hogy meg fogjuk duplázni a nyugdíjminimumot. A másik kritikus kérdés ebben a nyugdíjrendszerben a 100 ezer forint alatti nyugdíjak magas száma, láttuk ugye a statisztikákban is” – emlékeztetett az MSZP-elnök, aki szerint lényegesen nagyobb ütemben kell felzárkóztatni ezeket a nyugdíjasokat. „Itt egy intenzív emelést javasolunk, és ehhez társul egy másik javaslat is, és itt is szeretném világosan kimondani, be kell vezetni a nyugdíjplafont, nem lehetnek milliós nyugdíjak Magyarországon” – szögezte le Molnár Gyula.