„Nem lehet szó nélkül hagyni Putyin bűneit”

Ukrajna nagykövete tovább küzd azért, hogy visszavonják Vlagyimir Putyin díszpolgári címét, amelyet a Debreceni Egyetemtől kapott az orosz elnök.

Ljubov Nepop Newsroom című műsorunkban azt mondta: a kitüntetés visszavétele nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. A diplomata kijelentette, hogy a Krím félsziget orosz bekebelezése előtt nem lehet szemet hunyni.

hirdetés

„Nem is csak politikai erkölcsi kérdés. Nem lehet csak úgy hagyni egy olyan embernek, akinek hibája, bűne az, hogy Oroszország bekebelezte Ukrajna egy részét, a Krímet, hogy most is folytassa a fegyveres agressziót Kelet-Ukrajnában. Nem lehet csak úgy szemet hunyni. 10 ezer halott 1,6 millió belső menekült. Ezt az egészet nem lehet csak úgy szó nélkül hagyni” – fogalmazott a diplomata.

A teljes beszélgetés:

hirdetés