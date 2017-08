Nem jutott el Botkáig a csekkel

Egy parkolási ügyet olvastak Botka László fejére, amikor Makón bemutatta pártja csongrádi országgyűlési képviselőjelöltjét. Az MSZP miniszterelnök-jelöltjének egy csekket akartak átadni, de nem sikerült.

Szabó Bálint is feltűnt Makó főterén, hogy szembesítse Botka Lászlót, Szeged szocialista polgármesterét az elhíresült szegedi parkolási botrány ügyében. A jogász szerint az ügyben a Csongrád megyei és a városi rendőri vezetők is érintettek, amit jelenleg a katonai nyomozó ügyészség is vizsgál.

hirdetés

„Botka László, polgármester, az MSZP megyei elnökeként nem kevesebb, mint másfél millió forintot juttatott az ő személyes megyei elnökhelyettesének. Úgyhogy én nem másért jöttem ma ide, hogy szembesítsük közösen Botka Lászlót, nemcsak ezzel a ténnyel, hanem kérjük őt arra is, hogy az ellopott pénzeket tessék szíves visszafizetni. Három csekket hoztam magammal, hiszen, mint tudják, évente Gazdag János egy 312 ezer forintba kerülő ingyenes VIP-parkolóbérletet kapott” – fogalmazott a Likvid Kontroll Kft. jogásza.

A szocialista párt miniszterelnök-jelöltje azért érkezett Makóra, hogy bemutassa a párt Csongrád megyei országgyűlési képviselőjelöltjét, Rója Istvánt, a makói József Attila Gimnázium korábbi, 22 év után menesztett igazgatóját.

„Igazgató úr és az általa irányított gimnázium, oktatási intézmény pedagógusai elsőként csatlakoztak a miskolci pedagógusok által kezdeményezett szakmai tiltakozáshoz. Bizonyára emlékeznek rá, egy országos tiltakozás kezdődött meg, amikor is a pedagógusok nem a saját helyzetük miatt, nem az alacsony fizetésük miatt kezdtek tiltakozásba, hanem azért, mert szakmailag nevelőként hivatásukat szerető pedagógusokként úgy gondolják, hogy nem tűrhetik tovább azt, amit a Fidesz ebben az országban és az iskolákban művel” – hangoztatta Botka László.

Az igazgatót korábban annak ellenére leváltották, hogy egyedüliként jelentkezett újra az intézmény vezetői pozíciójára. Munkájával a szakma is elégedett volt. „Azokat a gondolatokat, úgy látszik, lereagálta az MSZP, amelyeket én nyilvános megjelentettem, publikáltam, tehát a megkeresés innen jött, és mivel találkoztak gondolataink, ezért megtaláltuk egymást” – mondta Rója István, a szocialista párt országgyűlési képviselőjelöltje.

Botka László szerint Szabó Bálint egy fizetett provokátor, aki a Fideszt segíti.

„Azért vagyok Makón, hogy ismertessem az igazságosságára épülő baloldali programot és be tudtam ma a makóiaknak mutatni egy nagyszerű jelöltet...” – jegyezte meg még a miniszterelnök-jelölt.

Közben Szabó Bálintot Botka László testőrei feltartották, így nem tudta átadni a csekkeket.

hirdetés

„Azt hirdeti Botka László, hogy tegyünk igazságot, és mi azt gondoljuk, hogy igen, igazságot kell tenni, a szegedi VIP-parkolóbérletek ügyében, igazságot kell tenni a Szeviép-ügyben, és igazságot kell tenni a Botka László ügyvédje által vezetett iskolaszövetkezeti ügyben” – emelte ki Szabó Bálint. A szegedi jogász továbbá ismét perrel fenyegetőzött.