Nem jött be a Momentum újabb húzása

Elutasította a Nemzeti Választási Bizottság a Momentum Mozgalom elnökségi tagjának népszavazási kezdeményezését. Kádár Barnabás arról kérdezte volna meg az embereket, hogy visszavonják-e a nemrég elfogadott külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényt. A választási bizottság elnöke a pénzmosás elleni küzdelem sérülésére hivatkozva dobatta vissza a kezdeményezést.

A Momentum elnökségi tagja arról szerette volna népszavazáson megkérdezni az embereket, hogy hatályon kívül helyezzék-e az Országgyűlés fideszes többsége által nemrég elfogadott civiltörvényt. A Választási Bizottság elnöke arra kérte a testület tagjait, hogy ne hitelesítsék a kérdést. Patyi András ezt azzal indokolta, ha hatályon kívül helyeznék a törvényt, akkor Magyarország nem tudna megfelelően küzdeni a nemzetközi pénzmosás ellen.

„A törvény ugyanis nem pusztán a szervezetek transzparens működését kívánta biztosítani, hanem – amint a törvény bevezető rendelkezései, a praeambuluma is azt tartalmazza: a pénzmosás megakadályozására irányuló hazai fellépés egyik eszköze. Ezáltal pedig az érintett szervezetek részére előírt bejelentési kötelezettségen túl, egyidejűleg egy, a pénzmosás megelőzősét, felderítését segítő jogszabálynak is minősül, ezért annak a hatályon kívül helyezésére is sor kerülne” – mondta Patyi András, az NVB elnöke.

A bizottság szocialisták által delegált tagja viszont erőltetettnek nevezte Patyi András indokolását.

„Több tagtársam velem együtt ügyvéd, nagyon jól tudjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, megelőzéséről és megakadályozásáról külön törvény, a 2017. évi LIII. törvény szól, aminek van előzménye is egyébként. Tehát ez az indok, hogy a valójában a civileknek a listázásról szól, de tulajdonképpen ez pénzmosást is érinti, a pénzmosási törvényt, ez egy nonszensz! Ez egy akkora logikai bukfences bakugrás, hogy szerintem jogtörténelmi pillanat” – mondta az NVB MSZP által delegált tagja, Litresits András.

A bizottság végül többséggel elutasította a momentumos politikus népszavazási kezdeményezését. Döntöttek viszont a június végén elhunyt kereszténydemokrata politikus, Rubovszky György mandátumáról. Eszerint azt kiadják a Fidesz–KDNP közös pártlistáján szereplő Gaal Gergely részére.