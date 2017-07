Nem erőltette meg magát Kovács Zoltán a phd-ért

Majdnem ugyanazt a diplomamunkát adta le két egyetemre is a kormányszóvivő.

Ezt az Alfahír derítette ki, miután kikérte és összehasonlította Kovács Zoltán két történelemdoktori dolgozatát. A hírportál szerint Kovács a szakdolgozatot 2001 októberében védte meg, 2002 júniusában újabb phd fokozatot szerzett a CEU-n, szintén történelemből. Azaz fél év alatt új szakdolgozatot kellett volna írnia, hogy egy másik fokozatot is szerezzen vele, de a két disszertáció tartalma a lap szerint lényegében megegyezik. Az Alfahír szerint azért lehetett szükség két dolgozatra, mert a CEU 2002-ben csak amerikai diplomát adott, így csak azért volt értelme a CEU-n is diplomázni, hogy amerikai doktori fokozatot is szerezzen.

