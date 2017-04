Nem engedik a hídfoglalást, bíróságra megy Büki

A bírósággal is szembemegy a budapesti rendőrfőkapitány – megtiltotta az április 27-ére tervezett hídfoglalást.

Erről Büki Zoltán számolt be a Hír Televíziónak. A hídfoglalásokról és útblokádokról ismertté vált Büki emiatt hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tesz Bucsek Gábor ellen, és abban bízik, hogy a tervezett időpontig a bíróság ismét kimondja, hogy megtartható a tiltakozás.

„Annak ellenére, hogy semmilyen jogalapja nincsen Bucseknek, ennek ellenére mégiscsak megtiltotta. Most megint bírósághoz megy az egész történet, ami szerintem most már végérvényesen is azt fogja mondani a bíróság, hogy megtarthatjuk a rendezvényt. Tehát nem tilthatja meg, mert jelen pillanatban van 26 forgalmi sáv Budapest hídjain és ebből összesen nyolcat zártunk volna le, tehát 18 sáv állt volna rendelkezésre alternatív útvonalként, amit teljesen nyitva hagytunk volna, tehát nem mondhatják azt, hogy a közlekedés más útvonalon nem biztosítható” – nyilatkozta Büki.