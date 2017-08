Lex CEU: nem enged a kormány az Európai Bizottságnak

Vitatja az Orbán-kormány az Európai Bizottság hatáskörét a lex CEU ügyében.

Az igazságügyi tárca államtitkára sajtótájékoztatón ismertette azt a két levelet, amelyben a kabinet a felsőoktatási törvény módosításáról, és a civil szervezetek megbélyegzéséről fejtette ki álláspontját a brüsszeli testületnek. Völner nehezményezte, hogy a Bizottság a szokásos kéttő helyett csak egy hónapot hagyott a válaszadásra. A politikus vitatja, hogy Brüsszelnek van-e egyáltalán joga beleszólni az ügybe. Azzal érvelt, hogy a felsőoktatás szabályozása nemzeti hatáskör, vagyis arról a tagállamok saját maguk dönthetnek.

„Elsősorban politikai jellegű ügyekről van szó, és nem jogvita folyik a Bizottság és Magyarország között, amit az is alátámaszt, hogy némely biztos, például Timmermans úr hamarabb tett kijelentéseket, az úgynevezett CEU-ügyben, mint ahogyan maga a levél megszületett volna. Az is feltűnő, hogy az utóbbi időszakban, most már ötödik alkalommal csak egy hónapot biztosít a Bizottság a válaszleveleknek a megírására, a szokásos két hónappal szemben, tehát szisztematikusan és önkényesen csorbítják a védelemhez való jogunkat, ebből is látszik, hogy egyfajta statáriális jelleggel, minél hamarabb döntést akarnak hozni ezekben az ügyekben” – jelentette ki az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.