Nem csak fotózkodni lehet Hosszú Katinkával

2017. július 17., hétfő 10:08

Egyelőre nincs tömeg a két budapesti szurkolói zónában, de a biztonságra komoly hangsúlyt fektetnek a szervezők a Margitszigeten és a Duna Aréna mellett is. A futball-Eb tapasztalatait felhasználva ezúttal is kitelepült egy hipermarket, így diszkontáron vásárolhat az, aki nem jut be a versenyekre, de közösségben szurkolna saját nemzete sportolóinak.