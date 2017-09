Nem bűncselekmény 1,5 milliárdot „kifelejteni” a vagyonbevallásból

Az ügyészség szerint a fideszes Farkas Sándor nem tudott róla, mekkora vagyona van, könyvelője rossz iratokat küldött neki. Két cégét pedig „elfelejtette” feltüntetni.

Nem követett el bűncselekményt Farkas Sándor az ügyészség szerint, amiért másfél milliárd forintot egyszerűen „elfelejtett” feltüntetni a vagyonbevallásában.

A fideszes országgyűlési képviselőről februárban a Direkt36 derítette ki, hogy a cégének 2012 óta juttatott összesen több mint 2,5 milliárd forintos mezőgazdasági támogatásból csak 925,5 milliót tüntetett fel a parlamenti bevallásaiban. Emellett kihagyott belőlük két olyan céget is, amiben tulajdonrésze volt.

A kormánybiztosként a Mezőhegyesi Ménesbirtokot is irányító képviselő ellen a cikk nyomán Tényi István feljelentést tett. A korábbi Fidesz-tag szerint Farkas költségvetési csalást követett el, illetve hamis magánokiratokat nyújtott be. Tényi most kapta az értesítést arról, hogy megszüntették az ügyben indított nyomozást, mert a Központi Nyomozó Főügyészség szerint nem történt bűncselekmény.

A 444.hu által ismertetett indoklás szerint azzal, hogy valótlan összegeket tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában, Farkas Sándor nem követett el költségvetési csalást sem, hiszen nem okozott vagyoni hátrányt sem a magyar költségvetés alrendszereinek, sem az Európai Unió pénzalapjainak. Így emiatt alapból nem is indult nyomozás, csak a hamis magánokiratok ügyében.

Ebben az ügyben pedig arra jutott az ügyészség, hogy a képviselő – mivel a vagyonnyilatkozatához az adatokat a főkönyvelőjétől kapta, aki nem a megfelelő számokat küldte el – nem is tudta, hogy rosszul töltötte ki a papírokat.

A hatóságok szerint a két cégben meglévő tulajdonrészét pedig azért nem tüntette fel a fideszes politikus, mert elfeledkezett róluk.