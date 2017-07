„Nem azt tanítják, hogy menjünk lopni vagy verekedni, hanem csupa jót”

A művészet nyelvén szólítja meg mélyszegénységben élő fiatalokat a Made in Gypsistan nevű fesztivál. Az egyhetes nyári tábor Borsod megye legszegényebb településein kínál olyan foglalkozásokat, amelyek sikerélményt adnak a gyerekeknek. A program több éve folyik már, a fiatalok főleg a tanulásban és a kommunikációban veszik hasznát az ott szerzett tapasztalatoknak.

A 210 lelket számláló Szakácsi Borsod-Abaúj- Zemplén megye harmadik legszegényebb települése. 95 százalékban romák lakják. Mindenki a közfoglalkoztatásban dolgozik.

„Most jelen pillanatban nincs munkanélkülink. Mezőgazdasági programot csinálunk, állattenyésztést csinálunk, illetve hosszú lejáratú programot csinálunk még” – közölte Oláh Lajos, Szakácsi polgármestere.

Ritmusgyakorlatot végeznek a gyerekek a falu közösségi terében. Csoportvezetőik magyar és külföldi színházi szakemberek, akik az Utcaszínházi Alkotóközösség Nyári Akadémiáján vesznek részt. A már több éve futó program célja, hogy a mélyszegénységben élő fiatalokat nem az iskolában megszokott módon, hanem a művészetpedagógia nyelvén szólítsák meg. Az Utcaszak vezetője szerint így rengeteg sikerélményt élhetnek át a résztvevők.

„Ez az, amit mi elsősorban kihasználunk ebben a dologban, és akkor utána már, aki egyszer túl van ezen a tűzkeresztségen, hogy ő már csinált előadást, és föllépett, onnantól kezdve az már egy másik valaki. És akkor innen jött az, hogy nagyon sok olyan fiatal van, akik tényleg komolyan, nagyon megkomolyodnak, és akkor őnekik próbálunk valami olyan helyzeteket kitalálni, hogy ők a kisebb, szűkebb környezetükben előadásokat hozzanak létre, csoportokat tartsanak fönn” – mondta el Simon Balázs.

Az egyhetes táborban 8 külföldi vendég dolgozik együtt Borsod megye három településén. Szakácsi mellett Felsővadászon és Abaújszántón is szerveznek programokat a fiataloknak. A sporttal, zenével, beszélgetésekkel színesített foglalkozások során a kommunikációt és a figyelmet fejlesztik elsősorban.

„Sok újat tudnak nekünk mutatni. Nem azt tanítják nekünk, hogy menjünk lopni, vagy verekedjünk, hanem csupa jóra tanítanak minket” – mondta Ganyi Menyhért.

A Made in Gypsistan egy hetében a művészet nemcsak a képességeket fejleszti, hanem egyfajta terápiás lehetőséget is ad arra, hogy a résztvevők megélhessék és elmondhassák érzelmeiket. A tapasztalatok szerint a program sikerét az is mutatja, hogy a táboros fiatalok közül sokan megmaradtak az iskolarendszerben, és le is érettségiztek.