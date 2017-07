Nem aratott osztatlan sikert a szövetség terve

Ellehetetlenítené a rövid távú lakáskiadást, ha azt a szállodaszövetség javaslata alapján szabályoznák újra – mondja a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke.

A szállodások csomagja egyebek közt a kereskedelmi szálláshelyekkel azonos adózást vezetne be a lakáshoteleknél, korlátozná a kiadható napok számát, és minimális egészségügyi, biztonsági követelményeket is előírna. Kötelezővé tennék a vendégek schengeni szabályok szerinti bejelentését és a bevételekről adott adatszolgáltatást is.

hirdetés

Schumicky Balázs nem érti, mi szükség a módosításra, hiszen az airbnb-rendszer átláthatóságát most is számos intézkedés biztosítja, és pontosan nyomon követhető, kik szállnak meg náluk.

hirdetés

„Tekintettel arra, hogy egy rövid távra kiadott lakást egészen más szempontok alapján kell berendezni, fölépíteni, mint egy hosszú távra kiadottat, az nem működne, az nem életszerű, hogy azt mondja valaki, hogy én mondjuk csak három hónapig lehetek nyitva, mondjuk a nyári szezon idején, és utána be kell, hogy legyek zárva, és akkor majd kiadom hosszú távra. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy mondjuk, szeptemberben bezár ez a rövid távú kiadás, és akkor odaköltözik egy kisgyerekes család hosszú távra, és utána majd májusban odamegy hozzájuk a tulajdonos, és azt mondja, »ne haragudjatok, kedves család, a kisgyerekkel együtt menjetek az utcára, vagy ahova szeretnétek, mert én a következő három hónapban rövid távra szeretném kiadni az ingatlanomat…«” Szóval azért ez nem betiltással érne fel természetesen, de egy adminisztratív eszközökkel történő ellehetetlenítéssel” – mondta Schumicky Balázs.