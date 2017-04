Nem áll meg a vád Gulyásék ellen a védőik szerint

Mivel a Sándor-palotánál állagsérelem nem történt, a vízalapú festéket egy vödör vízzel és egy szivaccsal le lehetett mosni az épületről, így nem áll meg a rongálás vádja Gulyás Márton és Varga Gergő ellen – mondta védőbeszédében Varga ügyvédje. Nehéz-Posony Kata szerint ez maximum egy polgári perben lehetne kártérítési igény alapja. Nem világos, hogyan jöhetett ki 23 ezer forintos kár az épületben.

Az ügyvéd azt elismerte védőbeszédében, hogy a videókon látható egy harmadik személy is, de szerinte így sem áll meg a csoportos elkövetés vádja, ugyanis az ismeretlen láthatóan nem Gulyás Mártonékkal együtt lépett fel, csupán felemelt egy üres festékesflakont a hétfői tüntetésen.

Bilincsben, vezetőszáron vitték a bíróságra Gulyás Mártont és társát, akik a CEU-törvény aláírása utáni, hétfői spontán tüntetésen festékesflakonnal célozták meg a Sándor-palotát. Délután még nem volt biztos, hogy megáll a csoportos elkövetés vádja, de állítólag a videók ezt igazolták. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a két aktivistának.





Gulyás Márton Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Ez történt

Egy spontán szerveződött tüntetés részeként a Sándor-palotához ment egy nagyobb tömeg hétfő este, és előállították Gulyás Márton aktivistát. Mint arról mi is cikkeztünk, nemcsak őt, hanem más tüntetőket is előállítottak akkor a hatóságok. A 444-nek egy grúz nő nyilatkozott, aki az ENSZ mezőgazdasági szervezetének dolgozik Budapesten. Azt mondta, ő és a barátja is hazamentek a demonstrációról, a rendőrök néhány perccel később csöngettek be, majd elvitték a barátját azzal, hogy négy-öt óra múlva hazaengedik.