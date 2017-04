Nem a CEU-t, a jogállamot védi a Jobbik

Nem tud azonosulni a Jobbik a CEU szellemiségével, de azzal sem, hogy egy intézményt egyik napról a másikra ellehetetlenítenek.

Ezzel magyarázta a párt alelnöke azt, hogy miért támogatták a felsőoktatási törvény alkotmánybírósági normakontrollját. Z. Kárpát Dániel hangsúlyozta, hogy korábban is volt már arra példa, hogy a Jobbik a jogállamiság védelmében olyan ügy mellé állt, amellyel nem értett egyet.

A politikus szerint az övék az egyetlen vállalható, mérsékelt, higgadt szakmai álláspont a kérdésben, mivel a Jobbik jelen pillanatban sem Orbán Viktort, sem Soros Györgyöt nem akarja támogatni. „Ez az oka annak is, hogy alkotmánybírósági normakontrollra méltónak találunk egyébként minden olyan javaslatot, amely Magyarországon vitatott, és ez 7 éve így van. Ez nem a CEU-s javaslatnak szól kizárólag” – magyarázta Z. Kárpát, aki azt is elmondta, minden egyes esetben, amikor a jogállamiság keretein belül egy plusz kontroll igénye felmerül, a Jobbik ezt támogatja. „Ugyanúgy, ahogy a népszavazás kérdésében azokat is támogatjuk, amellyel nem feltétlenül értünk egyet”.