Nekimentek az elnöküknek a bírák

Alapjogokat sért az Országos Bírósági Hivatal elnökének szabályzata, ezért több bíró az Alkotmánybíróságon és Strasbourg-ban küzd a megsemmisítéséért – írja a Hvg.hu.

A tavaly életbe lépett rendelkezés eredetileg a korrupciót hivatott visszaszorítani. Az érintettek szerint azonban a jogos normák mellett olyan előírások is bekerültek, amelyek egyebek közt a véleménynyilvánításhoz, a tisztességes tárgyaláshoz és a gyülekezési szabadsághoz való jogot is sértik. A bírók azt is kifogásolják, hogy az ítélkezési gyakorlatot csak törvényekkel lehet szabályozni, Handó Tünde szabályzata pedig nem az, így szerintük veszélybe kerül az alaptörvényben meghatározott bírói hatalmi ág független működése is.

hirdetés