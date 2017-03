Nekimegy a lomizásnak az óbudai polgármester

Megszüntetné a budapesti lomtalanítás jelenlegi gyakorlatát a III. kerület fideszes polgármestere. Bús Balázsnak elege lett a hulladékhalmokat napokig őrző lomisokból. Azt szeretné, hogy más városokhoz hasonlóan a társasházak kérhessék a lomtalanítást. Az FKF szerint erre nincs kapacitásuk.

„Már itt vagyunk négy napja” – éjjel-nappal őrzi egy óbudai lakótelepen a lomtalanításra kitett holmikat Rostás Elemér. Amit tud, kiválogat belőlük, és néhány ezer forintért eladja a teherautóval érkező lomisoknak.

A holmik egy része használtcikkpiacra kerül, a fémet a MÉH-be viszik, de van, aki tüzelőt gyűjt itt. A környékbeliek nem látják szívesen a lomizókat.

„Kiskutyánk van, sétáltatunk, és igen, megszólítanak, pénzt kunyerálnak, meg bármit. Igen, nem is megyek arra, amerre látom őket. Kikerülöm” – mondta el Magonyi Antalné.

A lomizást törvény is tiltja. 2013 óta lopásnak számít, ha a lomtalanítás ideje alatt kihelyezett tárgyakat valaki elviszi. A lomok ugyanis, ahogy az utcára kerültek, a hulladékszállító cég tulajdonát képezik.

„Az a baj, hogy lopásnak veszik, azt meg nem veszik lopásnak, amit tényleg annak csinálnak” – a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság szerint huszonöt közterület-felügyelő folyamatosan csak a lomtalanításokat ellenőrzi, de mindenkit nem tudnak tetten érni.

„Az sajnos kijelenthető, hogy minden lomkupac mellé nem jut közterület-felügyelő” – közölte a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság igazgatóhelyettese.

A III. kerület fideszes polgármestere megelégelte a lomtalanítás körüli állapotokat. Az FKF vezérigazgatójának címzett nyílt levelében azt írta: a lomtalanítás jelenlegi gyakorlatát radikálisan meg kell változtatni. Szerinte más városok mintájára a lakosok, társasházak egyedi bejelentése alapján kellene a lomot elszállíttatni. Az FKF szerint ez egy Budapest méretű városban nem megoldható.

„Akkor, amikor nekünk a zöldhulladékgyűjtés is elkezdődik márciusban, akkor, amikor a szelektív hulladékgyűjtés is folyamatos, a kommunális hulladékgyűjtés is folyamatos, és ugye van a lomtalanítás is minden más mellett, nem tudom, hogy mekkora géppark kellene ahhoz, hogy egy ekkora városban ki tudjuk szolgálni a lakosságot” – közölte az FKF szóvivője, Dorogi Gabriella.

Az FKF szerint a lomizás ellen a lakosság teheti a legtöbbet. Ha csak a megadott napon este 6 óra után teszik ki a lomokat, kevesebb esély van arra, hogy azokat az arra jogosulatlanok elvigyék.