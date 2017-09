Nehogy már Brüsszelből mondják meg, hogy mi Vecsésen kivel éljünk együtt

Nyilvánosak a kormány újabb, többmilliárdos kampányának kérdései. A nemzeti konzultációra keresztelt újabb menekültellenes propaganda kérdőíveire november 24-ig lehet válaszolni. Az Amnesty International már közleményben utasította el a konzultáció rá vonatkozó kérdését, amelyben név szerint hivatkoznak a nemzetközi jogvédő szervezetre. Korábban egyébként azt ígérték, hogy Orbán Viktor hozza nyilvánosságra a kérdéseket.

A következő, októberben induló nemzeti konzultációra tévéreklámja a napokban jelent meg. A hirdetésben a kormány a Soros Györgyhöz köthető tervet magyarázza, ami a reklám szerint veszélyes és évente egymillió bevándorlót telepítene be az unió tagországaiba.

hirdetés

„Nehogy már Brüsszelből mondják meg hogy mi Magyarországon, Budapesten, Vecsésen, Győrben, Mórahalmon kivel éljünk együtt!” – jelentette ki Németh Szilárd. A Fidesz frakcióvezető-helyettese hozzátette: a Soros-terv végrehajtásához, az uniónak kölcsönt kellene felvennie, ez pedig a fejlesztési forrásokat is veszélyeztetheti.

Az adófizetői forintokból finanszírozott menekültellenes kampányra viszont még bőven van forrás. Az átlátszó.hu által közzétett összesítés szerint, az idei főbb kormányzati kommunikációs akciók – mint az Állítsuk meg Brüsszelt!" és a "Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén!" kampányokra, 7,2 milliárd forint közpénzt költöttek, többségében kormányközeli médiumoknál megjelent reklámokra.

Az újabb - a kormány által ismét nemzeti konzultációnak nevezett kampányban hét állítást fogalmaznak meg Soros György migrációt kezelő terve kapcsán, amit a milliárdos korábbi kijelentéseivel magyaráznak. A migránsok enyhébb büntetéséről szóló kérdésnél a Helsinki Bizottságot és az Amnesty International-t is olyan Soros által támogatott szervezetként említki, ami törvénytelenségeket elkövető bevándorlókat véd és a röszkei csata miatt elítélt Ahmed H. szabadon engedését követeli. A civil szervezet vezetője szerint: a kormány pedig nem mond igazat.

„Ez teljesen téves illetve hamis állítás. Az Amnesty International globálisan egy petíciót indított, ami arról szól, hogy Ahmed H.-t is megilleti a fair eljárás, és minden büntetőeljárás alá vont személyt megillet ez a jog. Akkor is külföldi, akkor is ha szír, és Ahmed H. elsőfokú eljárását maga a magyar másodfokú bíróság sem találta helyénvalónak, ezért most újratárgyalják az ügyét. Tévesen értelmezi a kormány a terrorcselekmény fogalmát ebben az ügyben” – mondta az Amnesty International Magyarország ideiglenes igazgatója, Iván Júlia.

A kormányközeli sajtótermékekben kiszivárogtatott kérdések közül az egyik azt állítja, hogy a tagországok minden bevándorlónak 9 millió forint állami segélyt fizetnének. Lázár János szerint a megfogalmazás nem félrevezető, ő személy szerint úgy értelmezi, hogy a pénzt a bevándorlók érdekében költenék el.

hirdetés