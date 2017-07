Nehézkes tanyára csokot kapni

Az év tanyáját díjazná a földművelésügyi tárca, a Hír Televízió kérdésére ugyanakkor nem volt konkrét válasz arra, hogy hol és mikor folytatódik a tanyavillamosítási program. Pedig egyre több család választaná ezt az életformát – sokan a csokot is igénybe vennék az építkezéshez, ám ahhoz feltétel a közműves villamosenergia-szolgáltatás is.

Az év tanyáját keresi a Fölművelésügyi Minisztérium. A pályázatokat augusztus végéig lehet benyújtani. Sok a feltétel, amelyek egyike a hagyományőrző jelleg – de előírás a környezetkímélő gazdálkodás is, azaz a nulla hulladék termelése. Valamint a megújuló energiák használata. És a nyitott porta is elvárás, vagyis minden érdeklődő előtt nyitva kell legyen a tanya kapuja.

hirdetés

Horváth Gábor és felesége nemrég döntött úgy, hogy kiköltöznek egy Nyársapáthoz tartozó tanyára. A fiatal pár tanítóként, illetve gyógypedagógusként dolgozik. A pályázatról ők még nem hallottak. „Hát alkalmasint utánanézek majd, de attól tartok, hogy olyan feltételeket fognak majd támasztani, aminek mi itt nem tősgyökeres tanyasi emberek, hát nem igen fogunk megfelelni” – mondta Horváth.

Van egy másfél éves kislányuk ezért fontos nekik a kiköltözés. A tanyát hitelből vásárolnák meg, és igényelnék hozzá a csokot is. Ám hiába találtak kölcsönt nyújtó pénzintézetet, így is akadályba ütköztek. „Miután az adásvételi szerződést megkötöttük, utána ezt a szerződést 60 napra ki kellett függeszteni a helyileg illetékes hivatalban, azzal a háttérrel, hogy amennyiben a hatvan nap alatt bárki, akinek érvényes agrárkamarai tagsága van, és jelentkezik mint vevő, akkor ő viszi” – magyarázta a gazda.

Mert az agrárkamarai tagok elővásárlási joggal rendelkeznek. Ám számos más feltételt is teljesíteniük kell a csokhoz. A tanyának – ha nincs vezetékes víz – emberi fogyasztásra alkalmas vizű fúrt kúttal kell rendelkeznie. Meg kell oldaniuk a szennyvíz elvezetést is, de előírás a közműves villamosenergia-szolgáltatás is. Nyársapát polgármestere azt mondja, a falu pályázott is áramfejlesztésre.

„Legutóbbi években nyolc tanyára kaptunk állami támogatást. Gyakorlatilag nyolc tanyának az áramosítását oldottuk meg, ami hát darabonként közel öt millió forintot jelentett. Ez nagyon nagy segítség volt itt a Nyársapáti tanyákon élőknek, mert ezt tudni kell, hogy bár 70 kilométerre van Budapesttől, de a lakosság fele még mindig tanyán él” – magyarázta Kis Miklós.

A földművelésügyi minisztérium államtitkára új tanyafejlesztési pályázatokat ígért, de arról nem mondott részleteket, hogy pontosan mikor és az ország mely területein élők számíthatnak a villamos energia bevezetésére. „Előkészítése folyik ennek, ezeket az előkészítő munkákat a Miniszterelnökség, illetve a Herman Ottó Intézet elvégezte a minisztérium közreműködésével, tervezési fázisban van” – számolt be V. Németh Zsolt.

hirdetés

Információink szerint a korszerűsítések legkorábban jövőre kezdődhetnek el.