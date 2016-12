Négyezer gyermeket ajándékozott meg egy alapítvány

Közel négyezer gyermek kapott karácsonyi ajándékot országszerte a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatótól és az Ágota Alapítványtól.

A szegedi ünnepségen mintegy ezer gyermek és nevelőszüleik vettek részt, akik főleg dél-alföldi településekről érkeztek. Kothencz János, az alapítvány elnöke elmondta: az elmúlt több mint húsz évben csaknem tízezer, szülők nélkül élő gyermek életét segítették, intézményeikben vagy nevelőszülőknél való elhelyezéssel.

„Míg Budapesten 70%-a van a gyermekeknek még mindig intézményben és 30% nevelőszülőnél, úgy itt vidéken pont fordítva van ez az arány. Feladatunk, célunk, nagyon komoly vágyunk, hogy a fővárosban is – ahol már egy többéves nevelőszülői hálózatunk működik – egy olyan tudatos toborzó kampányt legyünk képesek újra megvalósítani, melynek eredményeképp az ottani arányokat is javítsuk. A gyermekek legnagyobb nyertesei ennek valójában, hogy így az ottani arányokat is a gyermekek javára megváltoztatjuk” – mondta Kothencz János, a Szent Ágota Alapítvány elnöke.

