Navracsics a CEU mellett

A fideszes kormánytöbbség által delegált uniós biztos kiáll a Közép-európai Egyetem (CEU) mellett.

Navracsics Tibor az Indexnek azt írta, a Közép-európai Egyetem egyike a legfontosabb felsőoktatási intézményeknek nemcsak Magyarországon, de az egész európai felsőoktatási térségben, éppen ezért fontosnak tartja, hogy az esetleges szabálytalanságok korrekciója után zavartalanul folytathassa működését Budapesten.

Mint ismeretes, több ezren jelezték részvételüket a vasárnap délutáni tüntetésen, amelyet a Közép-európai Egyetem ellehetetlenítése ellen tartanak. A kormány pedig már hétfőn a parlament elé terjeszti a CEU elleni törvényt – sürgős, kivételes eljárásban tárgyalnák. Részletek >>>

Az ELTE hallgatói szolidarítanak

Bár a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája állásfoglalásában nem állt ki a CEU mellett, mondván, hogy időszerű a külföldi egyetemek működésének felülvizsgálata, az ELTE hallgatói önkormányzata szolidaritásáról biztosította a Közép-európai Egyetem hallgatóit és oktatóit. Arra emlékeztetnek, a CEU megszűnésével a magyar társadalom is sokat vesztene, és az az ELTE hallgatóit is érintené, hiszen a két egyetem számos tudományterületen együttműködik. Közben az ELTE rektora azt kérte a magyarországi egyetemek dékánjaitól, hogy ne alkossanak önálló véleményt a CEU ügyében a rektori konferencia hétfői ülése előtt.

Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA), a brit királyi tudományos akadémia és a kanadai oktatási szövetség is Kiállt a Közép-európai Egyetem fenntartása mellett. A tiltakozók összesen több, mint 800 nemzetközi egyetemet képviselnek. A CEU mellett egy nemzetközi petíció is indult az interneten, ennek eddig 27 ezer aláírója van. Korábban tizenhét Nobel-díjas tudós és több mint ezer egyetemi tanár is kiállt a Közép-európai Egyetem mellett, ahogyan a Magyar Tudományos Akadémia kutatói is.