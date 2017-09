NAT: Hoffmann Rózsa helyesli, hogy nem a nyilvánosság előtt készül

Szakmai szempontból káros lenne, ha a nyilvánosság előtt írnák át a Nemzeti alaptantervet – nyilatkozta Hoffmann Rózsa korábbi oktatási államtitkár a Hír TV-nek.

A KDNP-s politikus szerint épp elég szakember dolgozik a készülő új közoktatási koncepción, a többiek majd később véleményezhetik az elkészült terveket.

„Az a száznál is több szakember, aki most dolgozik a Nemzeti alaptanterven, én úgy vélem, hogy akkor teszi bölcsen az oktatási kormányzat, hogyha hagyja őket nyugodtan dolgozni. Majd egy olyan társadalmi vitát szervez a Nemzeti alaptanterv körül, ahol még a módosításnak a lehetősége megvan. Ezt ígéri is az oktatási kormányzat, ezt csak helyeselni tudom” – fogalmazott Hoffmann Rózsa.

Tucatnyi szakmai szervezet, köztük például a Magyar Pedagógiai Módszertani Egyesület, a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület vagy a Keresztény Pedagógus Társaság arra panaszkodnak, hogy kihagyták őket az egyeztetésből.