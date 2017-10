„A Fidesz folytatta, amit a szocialisták elkezdtek”

Időközi választások eredményeit dörgölte egymás orra alá a Jobbik és a Fidesz a parlamentben, az MSZP és az LMP pedig a magyarországi szegénységgel támadta a kabinetet. A kormánypártok taktikázással vádolják az ellenzéket.

A szegénység felszámolását kérte számon a kormányon a szocialisták és az LMP frakcióvezetője is napirend előtti felszólalásában. Tóth Bertalan szerint miközben a fideszes elit urizál, az elmúlt nyolc évben mélyültek a társadalomban lévő különbségek.

„Láthatjuk, most már az Orbán családban is az offshore-os terv éppen kialakulóban van, mert az államilag szervezett maffiahálózat családtagjai nem szegények. Mindenki pontosan látja az urizáló fideszes elit életét: a helikopterezés iránti vágyukat, az EU-s pénzek elrablását, látjuk Mengyi Rolandot, Simonka Györgyöt, Farkas Flóriánt, látjuk a képmutatást és a rongyrázást” – szólalt fel az MSZP frakcióvezetője.

AZ LMP társelnöke szerint nevetséges, hogy a Fidesz kéri számon a multik a kiszolgálását. „Azért nézzenek már egy percre a tükörbe! A Fidesz semmi mást nem csinált, mint folytatta, amit a szocialisták elkezdtek, és tökélyre vitte az egész történetet – fogalmazott Szél Bernadett. – Gyakorlatilag amíg önöknek stratégiai megállapodásaik vannak olyan cégekkel, amelyek gyakorlatilag újra létrehozzák azokat a munkahelyeket, amelyeket már létrehoztak, és a korrupció lengi át az egész európai uniós támogatási mechanizmust itt Magyarországon, addig önök ne válaszoljanak ilyen dolgokkal, mert a helyzet az, hogy kiröhögtetik saját magukat.”

Rétvári Bence szerint minden szegénységi mutató javult, az LMP pedig csak taktikázik. „Sikerült azért egy MSZP-nek tett gesztussal kezdenie rögtön a felszólalását. Bizonyára ahogy Vona Gábor is elkezdett a lecsurgó MSZP-szavazóknak udvarolni, az LMP is lehet, hogy ebben bízik. Van egy közös pont: Ron Werber, ő nyilván tudta, hogy kellett 2002-ben az MSZP-szavazókat megszólítani, igyekszik most 2018-ra az LMP-nek ugyanezt megtenni” – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

A Jobbik napirend előtt a devecseri időközi polgármester-választás eredményét ismertette. A Veszprém megyei településen a jobboldali ellenzéki párt jelöltje nyert, Z. Kárpát Dániel szerint példátlan ellenszélben. „Önök a kreált álvalóságukkal a Habony-médián keresztül azt a képet akarják felfesteni, hogy kizárólag csak a Fidesz működhet, kampányolhat, kormányozhat, vezethet várost akárhol” – fogalmazott az alelnök.

A kormány nevében válaszoló Dömötör Csaba azt hangoztatta, hogy vasárnap Tatán fideszes jelölt nyerte az időközi képviselő-választást, a Jobbikot pedig baloldali elhajlással ostorozta. „Szomorú azt végignézni, hogy a Jobbik olyan napraforgópárt lett, amely mindig abba az irányba fordul, ahonnan egy kis hatalomdarabkát remél” – fogalmazott a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője azt hangoztatta, hogy Devecseren csak azért nyert a Jobbik, mert a kormánypártoknak nem volt jelöltjük. Az LMP-t pedig arra emlékeztette, hogy a párt egyik időközin sem állított jelöltet.