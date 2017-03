Nagyot kaszálnak a parlament földesurai

A fideszes Farkas Sándor, Czerván György és L. Simon László is több tízmilliót szakított.

A tavalyi uniós és agrártámogatásokat összesítette a Blikk, ezekből derül ki, hogy a listát Farkas Sándor fideszes képviselő vezeti, akinek cége tavaly 244 millió forintot kapott. Őt a szintén fideszes Czerván György követi, az agrárállamtitkár 21,5 millió forintot kasszírozhatott, és több mint 20 millió forintnak örülhetett az ugyancsak fideszes L. Simon László is családi cégeinek támogatásai miatt. A negyedik hely Sallai R. Benedeké, az LMP-s honatya vállalkozása, amelyben negyedrészt tulajdonos, 28 mil­liót húzott be, önálló gazdálkodóként pedig több mint 6 milliót kapott. Több mint 386 millió forint jutott Lázár János cégének is, de abban a kancelláriaminiszternek csak 2 százaléka van, így a rá eső rész 7,7 millió forint.

