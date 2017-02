Nagyon komoly vízszintemelkedés kezdődött a Tiszán

Jeges árhullám folyik le a Tiszán, és az országban már tíz szakaszon kellett elrendelni belvízvédelmi készültséget. A magyar jégtörő hajók továbbra is dolgoznak Szerbiában a jégtorlaszok bontásán.

„Jelenleg most már öt vízügyi igazgatóság területén, tíz szakaszon rendeltünk el belvízvédelmi készültséget, most már van másodfokú készültség is két szakaszon, nyolc szakaszon pedig első fok van érvényben. Körülbelül tízezer hektár nagyságú az, ami most országosan elöntött terület. Az elmúlt 24 órában nagyon komoly vízszintemelkedés kezdődött meg a Tiszán, illetve annak a mellékfolyóin. Öt-hét méter között emelkedett meg a folyó vízszintje az elmúlt 24 órában. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget itt egyelőre még nem kellett elrendelni” – tájékoztatott Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

