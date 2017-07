Nagyjavításból hazatért Mi–17-eseket vett át Simicskó

Felújított Mi–17-es szállítóhelikoptereket vett át a honvédelmi miniszter Szolnokon.

Simicskó István az átadó után azt mondta: a nagyjavításokon átesett gépek repülési ideje így 2 ezer órával, üzemidejük 8 évvel hosszabbodott meg.

A Mi–17-eseket az elmúlt háromnegyedévben Oroszországban újították fel mintegy 4 milliárd forintból. A legelemibb önvédelmi fejlesztéseket azonban nem hajtották végre rajtuk, Simicskó István szerint azért, mert a katonák ezeket a szállítógépeket nem a harcmezőn, hanem elsősorban életmentésre használják.

A tárcavezető hozzátette: a következő tíz évben újakra cserélik le a helikoptereket.

„Most futottak ki ezek a gépek, meg van pontosan, most hadd ne mondjam végig, hogy a tavalyi évben melyik hónap melyik napban járt le az iksz számú gépnek az üzemideje, ezt most összegyűjtöttük, és azt, a szakemberek tanácsára hallgatva azt a döntést hoztuk, hogy ezt a négy plusz egyet megéri üzemidő-hosszabbítási munkálatokon végigvinni. Pont azért, mert amíg nincsenek új gépek, addig is el kell látnunk az ország védelmét, és nyilván a civil polgártársaink biztonságát ilyen módon garantálnunk kell” – fogalmazott a honvédelmi miniszter.