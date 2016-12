Nagyarányú reálbér-emelkedésre számít az államtitkár

A reálbérek 7 százalékos növekedésére számít jövőre a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára.

Cseresnyés Péter az adócsökkentések, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének hatásával magyarázta a növekedést.

hirdetés

„Szeretnénk, és az előrejelzések azt is mutatják, hogy így fog történni, hogyha a bérek továbbiakban is emelkednének. Várhatóan 8-9 százalékos béremelés fog bekövetkezni az elkövetkezendő időszakban, az adócsökkentésnek, a minimálbér, a garantált bérminimum emelésének a hatására. És, ha a durván 1,6 százalékos inflációt nézzük, ez azt jelenti, hogy a továbbiakban is jelentős mértékben fognak emelkedni a reálbérek Magyarországon. Ez körülbelül 7 százalékos reálbér-emelkedést jelent” – jelentette ki az NGM államtitkára.

Cseresnyés Péter arról is beszélt, 2010-től körülbelül 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, ez mintegy 480 ezer embert jelent a versenyszférában.

hirdetés