Nagy szeletet vágott a Hungast a menzatortából

A mintegy 150 milliárdos közétkeztetési piac első számú szereplője lehet a Hungast-csoport, amely az elmúlt évek önkormányzati szerződései után felvásárlásokkal javította pozícióját.

A Magyar Nemzet úgy tudja: a cégcsoport megszerezte a szintén jelentős piaccal bíró Elamen Zrt. 51 százalékát és menedzsmentjogait, valamint a Sodexo Magyarországot is. Az akvizíció után a Hungast tizenegy megyében és a fővárosban főz majd ételt. A Hungast az elmúlt években több önkormányzatnál is átvette a közétkeztetési feladatokat, a cégcsoport nyerte például a pécsi tendert, de a Hungasttal kötöttek szerződést Zuglóban és Szekszárdon is. Páger Zsolt, a cégcsoport üzletfejlesztési igazgatója az Elamen Zrt. felvásárlásával kapcsolatban jelezte, hogy a többségi tulajdon mellett a menedzsmentjogokat is átvették, a pontos vételárat azonban nem árulta el a lapnak.

A cégcsoport sikerei mögött sokan Bánki Eriket, a Fidesz országgyűlési képviselőjét sejtik. A Hungast Holding Zrt. tulajdonosa ugyanis az S-Food Kft., amelynek tulajdonosai között György Tamás és testvérei is megtalálhatók. Az Átlátszó cikke szerint György Tamás – György Zoltánnal együtt – korábban tulajdonosa volt annak az Aquaplus Kft.-nek, amely több fideszes vezetésű településen is épített fürdőket, és amely alapítója volt az Aqua Holding Kft.-nek. Utóbbiban 2006 és 2010 között tulajdonos volt Bánki Erik, a Fidesz országgyűlési képviselője is. Páger Zsolt az erre vonatkozó kérdésére azt mondta, „nem tud arról, hogy Bánki Eriknek bármilyen befolyása lenne a Hungast életére”, ennek megfelelően szerinte nem a politikusnak köszönhető a terjeszkedés sem.

A Hungast cégcsoport legutóbb akkor került a hírekbe, amikor Óbudán – a hatóságok álláspontja szerint – tömeges ételmérgezés történt a cégcsoporthoz tartozó, Gyermekmenza Kft. által működtetett menzákon. A hivatalos vizsgálat első és másodfokon azt állapította meg, hogy ételmérgezés történt, ugyanezt állapította meg egy másik eljáró szerv is, a szülők pedig arról számoltak be, hogy a gyerekeknek ment a hasuk, sokan hánytak is. A Hungast azonban kétségbe vonja a hatósági eljárást és az eredményt is, szerintük ugyanis a később kimutatott, mérgezést okozó baktérium jelenléte a felszolgálás idején határértéken belüli volt. A cégcsoport úgy véli, annak sincs „igazolt bizonyítéka”, hogy valóban megbetegedtek a gyerekek.



Az ügy bíróságon folytatódik, legkorábban májusban lehet ítélet.