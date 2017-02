Nagy a baj a sürgősségi osztályokon – a tárca nem tud róla

Rezidensek látják el a sürgős eseteket a kórházakban. A Magyar Orvosi Kamara felmérése szerint országosan legalább 400 szakorvos hiányzik a sürgősségi betegellátásból, így a munkát olyanokkal végeztetik el a kórházak, akiknek nincs meg a megfelelő szakképesítésük. A humántárca az Indexnek azt írta, nem ismerik a problémát.

Tízpercenként érkezik a mentő a budapesti Honvédkórházba. Ezzel az intézménnyel együtt az országban összesen 103 kórházban végeznek sürgősségi betegellátást, jellemzően túlterhelten, orvos- és nővérhiánnyal küszködve. A Magyar Orvosi Kamara felmérése szerint a szükséges 600 helyett mindössze 140 szakképzett orvos dolgozik a kórházak sürgősségi osztályain.

„Fiatal, nem szakorvosokat, más szakma szakorvos jelöltjeit dolgoztatják a sürgősségi osztályokon, sokszor kényszerrel is, a kórházvezetések, illetve adott esetben nem kényszerrel, de nem megfelelő szakképesítéssel, szakképesítés nélkül. Ezzel a kollégák a maguk biztonságát is kockára teszik, de a betegbiztonság is sérül” – közölte a MOK elnöke.

Éger István szerint több olyan kórház is van, ahol rezidenseket dolgoztatnak a sürgősségi osztályokon. Ezzel kapcsolatban az egyik budapesti kórházigazgató egy szakkonferencián fakadt ki.

„Ez lehetetlen, hogy egy sürgősségi osztályon egy rezidens bőrgyógyász döntse el azt, hogy mi legyen a szívinfarktus gyanújával bevitt nagymamával. Ezek lehetetlen dolgok, ezért ezeket a sürgősségi osztályokat azonnal be kell zárni” – fogalmazott Lantos Gabriella, a Róbert Károly Magánkórház igazgatója.

Januártól ráadásul a törvény alapján a sürgősségi osztályokon a műszakvezető csak szakorvos lehetne. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Hír TV kérdéseire egyelőre nem válaszolt, az Indexnek annyit írtak, hogy nem ismerik a felvetett problémát.

„Jellemző, hogy a Balog Zoltán vezette minisztérium cinikusan úgy tesz, mintha nem tudna a problémáról” – reagált Gréczy Zsolt. A Gyurcsány-párt a sürgősségi betegellátás azonnali átvilágítását követeli.

„Magyarok élete van veszélyben, mert az Orbán-kormány kivonta a pénzt az egészségügyből, ehelyett stadionokra költ. A DK szerint béremelésre van szüksége az egészségügyben, meg kell állítani az orvosok és az ápolók kivándorlását, luxuskiadások helyett pedig javítani kell a sürgősségi betegellátás színvonalát” – fogalmazott a DK-szóvivő.

Bár idén 171 milliárd forinttal több jut az ágazatnak, Magyarország még mindig sokkal kevesebbet költ egészségügyre, mint a nyugati országok.