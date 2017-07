MSZP–Jobbik összefogás Áder eltávolítására

Elindíthatják a megfosztási eljárást Áder János ellen. Az MSZP ugyanis azt ígéri, hogy csatlakozik a jobbikos kezdeményezéshez, igaz, ezt meg kell szavaznia a párt különféle testületeinek is. Az államfő ugyanakkor a plakáttörvény aláírása ellenére is szinte biztosan marad a helyén, az ellenzéki hirdetések viszont két hét múlva mennek.

A plakáttörvény értelmében az LMP Paks II. elleni plakátjai is lekerülnek a hirdetőtáblákról, ha nincs kampányidőszak. A jogszabály július 15-én lép életbe, de addig még egy utolsó kampányt az ökopárt is indít.

hirdetés

„Még van egy kéthetes időkapu, amikor még lehet politikai plakátokat kihelyezni. Kihasználva ezt az időrést, az LMP is el fog indítani egy kéthetes plakátkampányt. Igazából a kérdés úgy releváns, hogy az időkapu végén, tehát két hét letelte után, vajon kint lesznek-e a kormány politikai plakátjai? Én azt gondolom, hogy kint lesznek” – mondta Csárdi Antal, az LMP fővárosi képviselője.

A Fidesz képviselői is így gondolják. Szerintük a kormány tájékoztató kampánya nem esik a törvény hatálya alá, az ellenzék pedig magára vessen, hogy ez így alakult.

„Az eredeti tervben nem szerepelt, hogy kormányzati tájékoztató kampányokat is érintsen ez, de aztán a politikai vitában mi készek voltunk arra, hogy akár ezeket is vegyük bele. Mi a magunk részéről ezt meg is szavaztuk volna, pontosabban meg is szavaztuk. Az ellenzék volt az, amelyik követhetetlen módon, szerintünk egy egyébként jó törvényjavaslatot nem szavazott meg. És ilyen értelemben elutasította azt, hogy kormányzati plakátokat bármilyen korlátozás érjen” – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A plakáttörvényt feles többséggel nyomták át a kormánypártok, a szakemberek és az ellenzék szerint viszont kétharmad kellett volna hozzá. Az államfő ennek ellenére nem fordult az Alkotmánybírósághoz. Az igazságügyi miniszter szerint nem csorbult a jogbiztonság, mert ezt a törvény ellenzői is megtehetik.

„Azt gondolom, hogy olyan kiváló jogászcsapata van, egyébként Áder János maga is jogász végzettségű, akik a megfelelő kontrollt elvégezték, a döntést meghozták, és ez a döntés mindenkire kötelező. Természetesen mindenki, aki úgy gondolja, hogy más véleménye van, van meghatározott eszközrendszere, az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Én úgy tudom, hogy a politikai pártok fontolóra is vették, hogy az AB-hez fordulnak, azt meg akkor az AB fogja megvizsgálni. A magam részéről én természetesen tiszteletben tartom a köztársasági elnök döntését” – mondta Trócsányi László.

Az ellenzék már jelezte, hogy összeállnak az alkotmánybírósági normakontrollhoz, de most úgy tűnik, az államfő elmozdítására tett kísérletben is egység lesz. Az MSZP legalábbis már jelezte, hogy támogatják a Jobbik megfosztási kezdeményezését, amiért Áder János aláírta a törvényt.

„Mi, magyar szocialisták alá fogjuk írni, de nem azért, amiért a Jobbik teszi. A Jobbik Simicska Lajost védi ezzel az aláírással, mi pedig a civileket védjük, a CEU-t védjük, és a magyar embereket. Egyetértünk azzal, hogy Áder János alkalmatlanná vált tisztségének betöltésére, egyetértünk azzal, hogy a parlament ezt a kérdést tárgyalja meg, egyetértünk azzal, hogy legyen közös kezdeményezés” – nyilatkozta Molnár Gyula, a párt elnöke.

hirdetés

A köztársasági elnök elmozdításához kétharmad kell, így ennek inkább szimbolikus jelentősége lehet a kampányban, megfosztási eljárást ugyanis még sosem kezdeményeztek.