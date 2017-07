MSZP: Megegyezett Botka és Molnár Zsolt

A két politikus Szegeden ásta el a csatabárdot. Botka szerint az elnökségi tagnak is támogatnia kell a stratégiáját.

Megegyezett Botka László és Molnár Zsolt. Az MSZP elnökségi tagja Szegeden kötött békét pártja miniszterelnök-jelöltjével. Abban állapodott meg Botka Lászlóval, hogy ezentúl teljes mellszélességgel a szocialisták szövetségi politikája mögé áll, a vitás kérdéseket pedig a párt belső fórumain vitatják meg. Az MSZP két vezető politikusa közötti vitát az robbantotta ki, hogy Molnár többször is kiállt a teljes baloldali összefogás mellett, válaszul Botka árulónak és Fidesz-kollaboránsnak nevezte.

„Egyértelmű stratégiánk van, amit május végén az MSZP kongresszus közel száz százalékkal elfogadott, az összefogás szükséges, de nem elégséges feltétele a kormányváltásnak, egy új baloldali programot is be kell mutatnunk én ennek a legfontosabb alapelveit meghirdettem a tavasz folyamán, és részleteiben fogom ismertetni az ősz folyamán, a mai találkozón abban meg tudtunk állapodni, hogy minden szocialista politikusnak és így Molnár Zsoltnak is az a kötelessége és feladata, hogy ezt a stratégiát, ezt a politikát sikerre vigye” – jelentette ki Botka László.