MSZP: Értelmetlen, amit a kormány művel a Heinekennel

Az idei évben kifuttatják, a jövő év januárjától pedig teljesen megszüntetik a sörgyártást a Heineken Hungária Zrt. Martfűi Sörgyárában.

A cég martfűi telephelyén a továbbiakban logisztikai és disztribúciós központ lesz körülbelül húsz munkatárssal. Tavaly még fejlesztést terveztek, a cidergyártást akarták a telephelyre költöztetni. Az almabor alapú cider jövedéki adója azonban rendkívül magas, ezért a gyárvezetés a jövedéki adó csökkentését kérte a kormánytól. Az idei évben július 1-től változott a jövedékiadó-törvény, amely azonban nem hozott kedvezményeket a cégnek. Ugyanakkor a vállalatot totális támadássorozat is érte tavasszal a kormányzat részéről a határon túli szavazatok megszerzése érdekében. Az MSZP szerint értelmetlen, amit a kormány művel a Heinekennel.

hirdetés

„Ami nagyon szomorú számunkra, hogy ebből a háborúból, ebből az támadásból a körzet fideszes országgyűlési képviselője is nagyban kivette a részét, ugyanis Boldog István január végén bojkottot hirdetett a Heineken-termékekkel szemben, ezt hadd ismételjem meg: a körzet országgyűlési képviselője egy, a választókerületében működő gyár termékei ellen hirdet bojkottot. Azt gondolom, hogy ez értelmezhetetlen, érthetetlen és teljes mértékben megmagyarázhatatlan, hiszen ezáltal megkérdőjeleződik az, hogy hogyan is képviseli a térséget, hogyan is képviseli a térség cégeit, illetve munkavállalóit egy ilyen képviselő. Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben Martfű, illetve a térség érdekei ellen való cselekedet” – mondta Rózsa Endre, az MSZP megyei közgyűlésének tagja.

hirdetés