MSZP: Áfát is csalt a Fidesz

Feljelentést tett a legfőbb ügyésznél a Fidesz 2010-es választási kampánya miatt az MSZP csalás gyanújával.

A szocialisták sajtófőnöke azt mondta: több bűncselekményt is elkövetett a kormánypárt azzal, hogy kevesebb költséget vallott be az Állami Számvevőszéknél, mint amiről számlát kapott. Nyakó István szerint személyesen Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök felel a plakátkampányért, amely a bevallottnál több száz millió forinttal drágább lett volna piaci áron. A 24.hu birtokába jutott dokumentumokból derült ki, hogy a Fidesz 90 milliós számlát kapott a plakátok kihelyezéséről Simicska Lajos cégétől, de a párt ennek csak a töredékét vallotta be.

„Mai áron egymilliárd forintos lett volna az a plakátköltés, ami dokumentált is. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 700-800 millió forintba került akkori áron a plakát, ezzel szemben 90 millió lett kiszámlázva – egyből csaltak egyébként 60 milliót. Magyarán áfacsalás is szerepelhet a bűnlajstromban, méghozzá különösen nagy összegre elkövetett áfacsalás, hiszen a 800 millióval szemben annak a 10 százalékát számlázzák. Ismerjük a módszert, állítólag a NAV keményen küzd a feketegazdaság ellen, tehát akkor ez áfacsalás, hát majd meglátjuk, hogy miben vizsgálódnak” – fejtette ki a szocialista politikus.