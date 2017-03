MSZP: A Fidesz és Farkas Flórián felel a mélyszegénységért

A Fidesz-kormány és Farkas Flórián felelős azért, hogy még mindig 600 ezer roma származású ember él mélyszegénységben – az MSZP szerint.

Teleki László, a szocialisták országgyűlési képviselője azt mondta: azzal, hogy bedőlt a Híd a munka világába program, a munkanélküliség nőtt, az életszínvonal pedig romlott a hátrányos helyzetű, főként romák lakta településeken. Szerinte a program bukásáért felelős miniszteri biztosnak, Farkas Flóriánnak el kell számolnia és le kell mondania posztjáról.

„Innen is felszólítom a magyar kormányt, a Fidesz kormányát, hogy foglalkozzon azokkal a romákkal, akik ide születtek, ebbe az országba, és nem menekültek, hanem ide születtek, tehát állampolgárai ennek az országnak, mert ha nem teszi meg, akkor bűncselekményt követ el a magyarországi romákkal szemben. És ugyanezt mondom Farkas Flóriánnak is, ha romaként benn ül a parlamentbe, akkor szólaljon most már meg. Mondja el, mi a véleménye a magyarországi romák helyzetéről, a parlamenten belül, mert az elmúlt három éves időtartamban, ebben a ciklusba egyetlenegyszer nem szólalt fel a parlamentben. Arcátlanság, és azt gondolom, hogy vissza kellene adnia a mandátumát” – mondta az MSZP-s képviselő.

