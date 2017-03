Most nem lenne Németh Szilárd helyében a szocialista frakcióvezető

A Fidesz által kiépített rendszer áll Magyarország rossz korrupciós listás helyezése mögött, nem a kommunisták miatt – ezt az MSZP frakcióvezetője mondta.

Tóth Bertalan hozzátette, kellemetlen lesz magyarázkodnia képviselőtársai felé Németh Szilárdnak, miután lekommunistázta őket.

hirdetés

„Nem lennék Németh Szilárd helyében, mert ugye szembe kell nézni a párttársaival, akiket lekommunistázott. Ezt az országot 7 éve a Fidesz vezeti. A korrupciós mutatókban ebben a 7 évben rendkívül sokat romlott Magyarország helyzete, de nem a mutatókban kell hinni, hanem látni kell, hogy az az államilag szervezett korrupciós rendszer, hogy működik. Látjuk Andy Vajnát, látjuk Mészáros pénztáros Lőrincet, látjuk Garancsi Istvánt. Látjuk az ő gazdagodásukat, ugye Mészáros Lőrincz már Zuckerberg úrnak is szeretne tanácsokat adni, hogy hogy lehet ilyen szinten a vagyont megnövelni, ilyen rövid idő alatt. Ezt Németh Szilárdnak is látnia kell, és ő is tudja” – jelentette ki az MSZP frakcióvezetője.

hirdetés

A Fidesz alelnöke egy szombathelyi fórumon beszélt arról, hogy az ország azért szerepel rosszul a nemzetközi korrupciós listán, mert még mindig sok a kommunista az államigazgatásban, az egyetemeken és a bíróságokon.