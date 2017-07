Most Gyurcsánytól várnak válaszokat

Az MSZP után most a DK elnökétől, Gyurcsány Ferenctől vár válaszokat a Fidesz Czeglédy Csaba bűnetetőügyében.

Budai Gyula, a kormánypárt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, Czeglédy Csaba azon túl, hogy Gyurcsány Ferenc bizalmi köréhez is tartozott, az Altus jogi képviseletét is ellátta. A politikus hangsúlyozta, az ügyben többször kérdezték az MSZP-t és a DK-t is, például arról, hogy hol lehetnek a bűncselekményben eltűnt pénzek, azonban szavai szerint az ellenzéki pártok eddig nem válaszoltak, csak mentegették Czeglédy Csabát, és politikai megrendelésre indult eljárásról beszéltek.

„Felszólítom, Gyurcsány Ferencet, hogy tisztázza, milyen szerepe van ebben az ügyben, milyen kapcsolatban áll Czeglédyvel, és mit tud az eltűnt 3 milliárd forintról? Ezt azért is kérdezem, mert a szombathelyi DK képviselője és Gyurcsány védelmét is ellátta” – így Budai Gyula országgyűlési képviselő.